“Gerçek suçlu kader mi? Ben miyim, sen misin, onlar mı? Hayatın getirdikleri, sürprizleri mi, götürdükleri mi, aldıkları mı?..

Her şeyi varken mutsuz olabilmek nankörlüğün önde gideni mi? Her şeyi var sanılıp aslında en önemli tek şeyin olmaması açıklanabilir mi?

Ve aslında da istediğin her şeye sahip olman olağan üstü değil mi?

Hayatımız bir masal mı?

“Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken” mi? Az gittim, uz gittim, dere tepe düz mü gittim?

Yoksa başrol oyuncusu bir tane olan, trajikomik bir film mi? Yapımcısına, senaristine güvendiğin için oynamayı kabul ettiğin kocaman bir şov mu?

Bu düşündüklerim sağlıklı mı, sağlıksız mı? Çok mu akıllıyım, çok mu deliyim? Yoksa az akıllı ve az da deli miyim? Karar veriyor muyum, karar veren gibi görünürken kararı verilen miyim?

Kendi yapmak istediklerimi mi yapıyorum, yapmam gerekenleri mi yapıyorum, yapılması söylenenleri mi yapıyorum?

Yaşadıklarım kendi seçimlerim mi, yoksa seçmem gerekenler mi?

Ömrüm güzel mi geçti? Birilerine yaranmaya çalışarak mı, sürekli birilerini üzerek mi? Varlığım birilerinin varlığına armağan olmuş mudur; yoksa kimilerinin cezası mıyım?

Ben olmasam dünyada bir şeyler değişir miydi, yoksa zurnanın son deliği miyim? Çok güzel sesi olan fakat hiç çalınmayan bir enstrüman mıyım, yoksa sesi kötü olduğu için kenara atılmış bir çalgı mı?

Yalnız mıyım, kalabalık mıyım?

Çok görünüp, hiç olmayan mıyım, yoksa kendi yağında kavrulup hiç sesi çıkmayan mı?

Var mıyım, yok muyum? Değerli miyim, çok mu değersizim? Vazgeçebilir miyim? Vazgeçilmiş miyim? “Dursun, idare eder.” miyim?

Gözümün içine bakan var mı?

Kalbime? Beni neyin güldürdüğünü bilen var mı?

Umutsuz olmam günah mı; çok çok mutluluğum gerçek mi?

İstediğiniz gibi mi olayım; benim istediğim gibi olun diye mi uğraşayım? Yoksa ortada mı buluşalım?

Hep sevdiklerim için dua edip kendim için hiçbir şey istemediğim için mi bütün bu sorularım? Sebepli, sebepsiz korkularım?

Rahat mı batıyor?

Allah’ın gücüne mi gidiyor yaptıklarım? Acaba sevgisizlikten ölüyor, soluyor muyum? Sevilmek rahat ettirilmek midir, rahat ettirmek midir? Cevap verin, işin içinden çıkamıyorum.

Ama her halükârda tövbe ediyor Allah’ıma hamd ediyorum.”

Sevmediğim bir arkadaşım böyle; sorularla dolu bir mektup yazmış… Burada dursun istedim:)