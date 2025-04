"Buradayım" diyerek isimleri sıraladı! CHP'li Cem Aydın'ın savunmasındaki son sözleri tüyleri diken diken etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşım nedeniyle CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, 20 Ocak tarihinde polis eşliğinde ifadeye götürülmüştü. Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Aydın hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin duruşma salonunda yapıldı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Asu Kaya, Gül Çiftci, Ulaş Karasu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Suat Özçağdaş ve Aylin Nazlıaka, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir, Engin Altay, Yunus Emre, Ali Gökçek ve Zeynel Emre, Parti Meclisi üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Cem Aydın’ın ailesi de izledi.

HEYET GELMEDEN KİMLİK TESPİTİ BAŞLADI

Duruşmada, mahkeme heyeti gelmeden kimlik tespitine başlandı. Üzerine Mahmut Tanal ve avukatlar, heyet gelmeden kimlik tespitine başlanmasına tepki gösterdi. Tartışmanın ardından Aydın yerine oturdu. Heyet gelince tekrar kimlik tespitine başlandı.

DERHAL BERAAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Aydın’ın avukatları, husumet olmadığı yönünden ve savunmaya başlanmadan derhal beraat verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, iki talebin ayrı ayrı reddedilmesine karar verdi.

GERGİNLİK YAŞANDI: “SEN CHP GENEL BAŞKANI’NA PARMAK SALLAYAMAZSINIZ”

Duruşma devam ederken Gürlek’in avukatı, “Akın Gürlek kadar, neyse demeyeceğim, iyi bir insan yok” dedi. Bu sırada izleyici tarafından “Başına taş düşsün” sesi yükseldi. Mahkeme başkanı, “Kim söyledi onu” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay sözü üstlendi. Mahkeme başkanı, Altay’ın salondan çıkarılması talimatını vererek duruşmaya 5 dakika ara verdi. Gürlek'in avukatı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında da tartışma yaşadı. O anlarda CHP’li milletvekilleri, “Sen CHP Genel Başkanı’na parmak sallayamazsınız” diye tepki gösterdi.

DURUŞMA, 20 HAZİRAN TARİHİNE ERTELENDİ

Aranın ardından duruşma başlarken, mahkeme başkanı, Engin Altay’ın dışarı çıkmasını talep ederek tekrarladı. Altay çıkmadı. Bunun üzerine mahkeme, ara kararını açıkladı. Aydın hakkındaki imza adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebi kabul edilirken yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. Mahkeme, beyanlara müdahale olduğu gerekçesiyle Engin Altay’ın CMK 203 maddesi gereğince fezlekeye bağlanıp TBMM’ye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Haziran tarihine ertelendi.

"TÜM GENÇLİĞİ TEMSİLEN BUGÜN BURADAYIM"

Duruşmadaki savunmasını "Bu davayı kişisel algılamıyorum. Bu sebeple de burada yalnızca "Cem Aydın" adına savunma yapmayacağım. Ben, Türk gençliğinin, onur, adalet ve hürriyet mücadelesinin bir neferi olarak ülkemizin her yerinde mücadele ediyorum. Bugün burada da Türk gençliğini temsilen bulunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i müdafa ve muhafaza eden tüm gençliği temsilen bugün buradayım." sözleri ile başlayan Cem Aydın şöyle devam etti:

"ORTADA BİR SUÇ YOK"

"PARTİ POLİTİKALARIMIZI SAVUNMAK BENİM ASLİ GÖREVİMDİR"

"FEDAİ ALTUN, MERT AKDOĞAN, ZEREN ERTAŞ, ABDURRAHMAN ÖZKUL, AYŞENUR HALİL, İKBAL UZUNER, ESİLA AYIK, TUTUKLANAN İŞKENCE GÖREN GENÇ ARKADAŞLARIM İÇİN BURADAYIM"

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENÇLİĞİNİN BİR NEFERİ OLARAK, VATANIMI ASLA TERK ETMEYECEĞİM"

"YALNIZ OLMADIĞIMI BİLİYORUM"

Benim şahsımda yargılanmak istenen, Türkiye’deki gençlik hareketidir, gençlerin siyaset yapma, fikir ve görüş belirtme özgürlüğüdür. Ben, ülkemizin, Kurtuluş Savaşı’mızdan, demokrasi mücadelemize kadar, görkemli gençlik hareketi tarihinde milyonlarca sıra neferinden biriyim.

Kurtuluş Savaşı’mızın kahramanlarından Tıbbiyeli Hikmet’in, Demokrasi şehidimiz Turan Emeksiz’in günümüzdeki takipçisiyim. Hakkımda, haksız bir şekilde adli kontrol tedbirinin alındığı gün söylediğim gibi; Sabah imzamı atıyorum, ardından Yozgat’a gidiyorum, Mersin’e, Van’a, Kayseri’ye gidiyorum. Evet ben her hafta 3 sabah imzamı attım. Sonra gittim il il milyonların imza atması için çalışmalara imzamı attım. Sabah attığım her imza gittiğim illerde binlerce, onbinlerce imza oldu. Ülkemizin dört yanında, Cumhuriyet Halk Partisi gençliğiyle birlikte siyaset yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Milyonlarca gençle birlikte, ülkemizin her yerinde, Silivri zindanında tutsak tutulan, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve yol arkadaşlarımıza özgürlük için siyasi mücadeleme devam edeceğim. 15 yaşımdan itibaren başladığım Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak sürdürdüğüm siyasi yaşamımın geri kalanında da Türk gençliğinin siyaset yapma hakkını sonuna kadar müdafa edeceğim. Yalnız olmadığımı biliyorum. Kalbi vatan ve halk sevgisiyle dolu milyonlarca genç arkadaşımın yanımda olduğunu biliyorum.