İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Burak Akburak, depremdeki acı tabloyu anlattı

Burak Akburak, 10 ili yıkan Kahramanmaraş depreminde zarar gören Hatay’da depremin ardından yaşananları saat saat anlattı.



00:50

Duyar duymaz ilk aksiyon alan kurumlardan bir tanesi sayın genel başkanımızın talimatıyla bölgeye 10 ile genel başkan yardımcılarımız milletvekillerimiz ve partilerimizden oluşan bir heyet hemen bölgeye intikal etti burada sıkıntıları yaşatına sahip olduk vatandaşlarımızı dinledik ve yeni bir dilimler Üzerine de genel başkanımız Sayın Meral Akşener hemen bir talimatla afet Koordinasyon Merkezi oluşturdu ve bu merkezin altında 9 tane Milletvekilimiz ilk Koordinatör olarak bu bölgelere dağıldı ve tespit çalışmaları yaptık 3 il başkanımız her ile 3 il başkanımız ve ilçe başkanımız oluşan heyet oluşturduk toplam 274 il yöneticimizle Biz bölgede saha çalışması yapıyoruz.

01:41

Büyük sıkıntılar yaşanıyor çok kara bir tablo ile karşı karşıyayız aslında gerçekte öyle çok vahiy bir tablo Aslında şunu da görmüş olduk devletin kurumları zayıflayınca nepotizm işin içine girince liyakatli atamalar olmayınca kurumların nasıl çalışmadığına bir kez daha şahit olmuş olduk bakın bölgede bir sahipsizlik söz konusu oldu arama kurtarma faaliyetlerinde eksiklik oldu depremden 36 saat 37 saat geçmesine rağmen hala müdahale edilemeyen birçok binaya şahit olduk.

02:24

Bu sırada milletvekillerimiz bu bölgeye intikal ettiğinde özellikle arama kurtarma faaliyetlerindeki eksikliği veya kurtarılan Vatandaşlarımızın yiyecek içecek sıkıntısı olduğu soğukta donma ile karşı karşıya kaldıkları çocukların mamasız kaldığını görmüş olduk biz bunun üzerine iyi parklara Kızıl bir aksiyon aldık bölgede hemen 2 adet çadır Hastanesi kurulması ile ilgili bir çalışma yaptık yarın itibarıyla Adıyaman'da 2 adet çadırı Hastanesi kuruyoruz Kahramanmaraş'ta bir aşevi kurduk orada yemek dağıtımına başladık Adıyaman'da 1400 kişiye yemek alınacak büyük kapasiteli bir yine yemek dağıtım merkezi kuruyoruz.

03:05

Antakya'da vatandaşlarımıza yine yemek dağıtımı kurtarma faaliyetlerine destek vermek amaçlı Hatay'a Antakya intikal etti Kırıkhan'da arama kurtarma faaliyetleri çalışıyoruz bölgeden de bilgi almaya çalışıyoruz.

03:43

Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız İskenderun'da Kırıkhan'da Samandağ'da Belen'de Birçok yerde binalar yerle bir olmuş enkaz Kent haline gelmiş Buralar binalardan gelen enkazdan gelen sesler kesilmeye başlamış artık Ses duyulmuyor Çok üzüntü verici tablolar var bizden daha önce işte yemek ve gıda ile ilgili talep yaparken Şimdi artık ceset torbası ve kefenle ilgili talepler gelmeye başladı çok üzücü bir tablo ile karşı karşıyayız.

04:22

İnsanlar soğuk Gece soğuktan üşüyorlar biz onlara bir şekilde kömür ve odun teriminde bulmaya çalışıyoruz battaniye gönderiyoruz çocuklara mama gönderiyoruz o bölgeye de bir bilgi var mı Önemli olan nokta bu çünkü Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemeleri gidiyor ama bunlar deprem bize nelere ulaşıyor mu Önemli olan konu bu dün özellikle CHP cephesinden bu konuda da yapılan açıklamalar vardı AFAD tarafından o tırların bölgeye gönderilmediği veya başka bölgelere yönlendirildiği yönünde bazı iddialar vardı bu konuda elinizle bir bilgi var mıdır Şimdi biz bu bölgeye

05:02

yardımları göndermeden önce afad'la bir konuşma yaptık AFAD bize bu konuda destek verdi biz de ee çıkan tırlarımızı afad'taki ilk temsilciliklerini ilk depolarına gönderdik Biz sağ salim bunları gönderdik fakat hem afad'a yardımcı olarak hem de Vatandaşlarımızın birebir gönderdiğimiz yardımları almasını sağlamak amaçlı gençlik kollarımızla birlikte iyi gençlik kollarımızla birlikte refakatçi bir sistemi oluşturduk ve tırlarımızın bölgeye ulaşmasını merkezlerini gönderiyorduk bu tırlarımızı şimdi ilçe merkezlerine

05:40

göndermeye başlıyoruz Mesela yarın Adıyaman'da besni'ye gönderiyoruz Gölbaşı'na gönderiyoruz yine Kırıkhan'a gönderiyoruz Samandağ'a gönderiyoruz nurdağı'na gönderiyoruz Antep'te ıslahiye'ye gönderiyoruz ilçe ilçe artık yarınlarımızı götürüyoruz biz yardımlarımızın oraya ulaştığını görüyoruz 164 tırımız depolarımızdan çıktı 4 tane Depomuz var bizim İstanbul Ankara Maraş ve Adana depolarımız var bizim bu depolardan çıkan yardımlarımızın oraya bizzat ulaştıkları biz görüyoruz şu ana kadar 71 tırımız

06:15

bizzat Adrese Teslim gitti ve biz dağıtımını yapıyoruz Onun haricinde bölgeye 30'a yakın İş makinesi sevkiyatı yaptık iyi Partili belediyelerden bir heyet kurduk heyetin başında Eceabat belediye başkanımız Sayın var onun koordinatlarında belediyelerimizden böyle diyeti iş makinesi gönderdi konuşmalara başladı bu gece Mardin'den 2 iş makinemizi Adıyaman'a kaydırdık Biz tamamen kontrolü altında bölgenizi bölgeye hâkimiz deprem bölgelerine sadece Onda da kalmadık artık bir tahliye ekibi oluşturduk kendi

06:50

içerimizde afet kompozisyon merkezi olarak Dün 50 vatandaşımızı buradan Ankara'ya tahliye ettik afet nokta koordinasyon adresimizden ve 300 312 407 001 telefonumuzdan kriz masası telefonumuzdan faaliyet talepleri aldık yarın itibariyle 7 Hatta 400'e yakın vatandaşımızı Ee Ankara'ya ve Antalya'ya tahliyesini gerçekleştireceğiz bu konuda çok koordineli bir şekilde ilerliyoruz sayın genel başkanımızın talimatıyla Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor Bu konuda çok bölgede Ayakta kalan neredeyse bina yok

07:29

pek çok noktada veya Ayakta kalan binalarda oturulamayacak durumda oldukça ağır hasar gören binalar çadır sıkıntısı baş göstermiş durumda çadır pek çok noktada Hala tam olarak kurulabilmiş değil ve Biraz önce de Hatay'dan son durumu aktardık çok yetersiz Dolayısıyla tahliye çalışmaları da önemli orada yaşayan depremden sağ kurtulanların o bölgeden tahliye edilmesi konusunda şunu da sormak istiyorum sayın akburak bölgeden pek çok bilgi alıyorsunuz ne gibi ihtiyaçlar var bunun hep altına çiziyoruz çadır ihtiyacı var elbette en

08:02

önemli ihtiyaç Elektrik yok pek çok bölgeler bölgede ancak tekrar verilebilecek mi ısıtıcı çok büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor Onun dışında anlatır mısınız bize ne gibi acil ihtiyaçları var bölgenin en önemli ihtiyaç tüp orada Elektrik olmadığı için hem yemek pişirmek hem aydınlatma için en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi ısınma içinin önemli ihtiyaçlardan bir tanesi Biz bölgeye büyüklükte küçüktür bulmaya çalışıyoruz Çok da tabi kısıtlı özellikle battaniye 20 bine yakın battaniye gönderdik bölgeye su ihtiyacı

08:41

çok fazla Gün itibariyle 25 tırımızı ihtiyacı var uyku tulumu gönderiyoruz Ordu'dan iki tır yatak bölgeye gönderdik Antalya'dan özellikle Burnumuz aşevlerine yemek dağıtım yapılması için sebze ve meyve sevkiyatı yapıyoruz Ama özellikle ihtiyaç bebek maması en çok ihtiyaç bebek maması var son zamanlarda Çocukların ateşi çıktığını öğreniyoruz Calpol gibi Parol gibi ilaçların o bölgeye sevki için uğraşıyoruz Turan çömez'in doktor biliyorsunuz Genel Başkan danışmanımız o kendisi bölgede işe yarayacak 100 kilo

09:32

yakın ilacı yurt dışından Türkiye'ye getiriyor biz yine Eczacılar Birliği ile vasıtasıyla bölgeye ilaç sevkiyatı yapmaya çalışıyoruz battaniye yiyecek bol bere pantolon kazak Çok önemli çünkü çok soğuk olduğu için özellikle Kıyafet yardımı yapmaya çalışıyoruz en az 20-25 kalem malı Biz ürünü envanterimizde tırlarımızla bölgeye sevk ediyoruz.