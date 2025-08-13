Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde yok yok! Kırbaçlı after parti olay oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde yok yok! Kırbaçlı after parti olay oldu

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Burak Bulut sevgilisi Eda Sakız ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününde takılan takılar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Burak Bulut, Eda Sakız'a konserinde romantik bir evlilik teklifi yapmıştı. Ünlü çift uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin düğünü, Boğaz'ın incilerinden Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapıldı.

g.webp

GECEDE ALİŞAN SAHNE ALDI

Ünlü şarkıcı Alişan gecede unutulmaz anlara imza attı. Takı töreninde ise Burak Bulut'un eşine taktığı altınlar dikkat çekti. Cam kutuda getirilen altınların servet değerinde olduğu görüldü.

-002.webp

AFTER PARTİ GÜNDEM OLDU

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğünün ardından eğlence, after partiyle devam etti. Geceye önce kırbaç ve kamçı koreografisiyle sahne alan dansçılar damga vurdu.

Ardından kırmızı tulum ve siyah maskeleriyle "Squid Game"i andıran ekip enerjik performanslarıyla dikkat çekti. Eda Sakız ve Burak Bulut her iki gösteriye de piste çıkarak eşlik etti.

tt.webp

uu.webp

y.webp

jhhu.jpg

juuh.jpg

y-001.webp

yuyu.jpg

