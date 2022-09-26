Didem Soydan'dan flaş Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya açıklaması

Manken Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Soydan'ın sevgilisi Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

“NE AÇIKLADILARSA DOĞRUDUR”

Yazılan haberler ile alakalı Serenay Sarıkaya cephesinden gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yapılmıştı ancak, bu iddialar hakkındaki sorulara Soydan "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur" yanıtını verdi.

“KESİNLİKLE ÖYLE BİR İNSAN DEĞİL”

Didem Soydan, sevgilisi Burak Deniz'in geçtiğimiz günlerde Adana'daki bir otelde Nilperi Şahinkaya'ya küfür etmesi ve olayın mahkemeye gitmesi durumu ile alakalı ise, "Kendisi de çok üzgün. Gerekli açıklamayı da yaptı zaten. Bu durum günlük hayattaki moduna da yansıdı. Kesinlikle öyle bir insan değil" diye konuştu.

Öte yandan Nişantaşı'nda ikinci dükkanı açtıklarını söyleyen Soydan, ticari hayatının güzel gittiğini dile getirdi.

