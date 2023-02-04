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Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'ya yorumu olay oldu

Şahmaran dizisinde birlikte rol alan Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Burak Deniz'den kafa karıştıran Serenay Sarıkaya yorumu geldi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:36
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Burak Deniz'den Serenay Sarıkaya paylaşımı! Kafaları karıştırdı

Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'ya yorumu olay oldu
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Ünlü oyuncu Burak Deniz, son olarak Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir ile Netflix'te yayınlanan Şahmaran adlı dizi için kamera karşısına geçmişti. 

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Burak Deniz’in şu sıralar Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tüm bunların ardından Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya'ya yazdığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya, Kein için gerçeleştirdiği çekimlerden pozlarını, Instagram sayfasından paylaştı. Bu pozuna, "Rüyada mıyım?" notunu yazan Serenay'a, Burak'tan "Vay canına" yorumu geldi.

"HAVADA AŞK KOKUSU VAR"

Sosyal medya kullanıcıları, Deniz'in gündem olan bu ifadelerine; "İtiraf et, aşık olmuşsun sen bizim kıza", "Havada aşk kokusu var" ve "Serenay ve Burak... Muhteşem ikili" gibi mesajlar yağdırdı.

Sosyal medyayı sık kullanan Burak Deniz, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Burak Deniz, aralarında aşk dedikodusu çıkan Serenay Sarıkaya ile dizi setinden fotoğraf paylaştı. Ardından bir fotoğraf daha paylaşan Deniz, ekip arkadaşlarıyla da fotoğraf koydu.


 

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Hitit
4.02.2023 11:04
"Böyle Şahmaran mı olur ulan"..çok güzel yorum yapmış Fszıl Say  
 
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