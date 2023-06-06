Burak Kaymak: Güzel bir final oldu

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Burak Kaymak, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Burak Kaymak'ın açıklamaları şu şekilde;

-Bugün 3 puanı 3 golle aldık. Bizim için güzel bir lig finali oldu. Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pirlo hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Onlardan çok şey öğrendik. Her zaman yanımızda olan başkanımıza, yönetimimize, bütün çalışanlarımıza teşekkür ederim. (AA)