Burak Keleş de ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Atatürk'e ve CHP Seçmenine Küfür Etmişti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burak Keleş de ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Atatürk'e ve CHP Seçmenine Küfür Etmişti!

Önceki gün, yaptığı bir dizi paylaşımda Atatürk'e ve CHP seçmenine küfreden Burak Keleş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Keleş'in gözaltına alındığını duyurdu. Keleş'e ters kelepçe takıldığı görüldü.

İstanbul Kartal’da çekilen bir video, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Burak Keleş isimli bir şahıs, çöp kutusunun yanında kaydedilen görüntülerde, CHP’ye oy veren vatandaşlara küfürler savurdu. “Beynini s..klerim” gibi ağır hakaretlerle Kartal Belediyesi’ni hedef alan Keleş, tepkilerin odağına yerleşti

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Burak Keleş’in küfürlü paylaşımları sonrası sosyal medyada #BurakKeleşTutuklansın etiketiyle binlerce kullanıcı tutuklama çağrısında bulundu. Kullanıcılar, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nun durumunu hatırlatarak, Keleş’in de benzer şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

YERLİKAYA DUYURDU: GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Kemal Atatürk ve CHP seçmenine hakaret ettiği tespit edilen Burak Keleş hakkında TCK 216 ve Atatürk’e hakaretten soruşturma açıldı. Ayrıca söz konusu şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır"

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