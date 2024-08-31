Burak Keleş tutuklandı! Atatürk'e hakaret eden kirli ağzı sonunda sustu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burak Keleş tutuklandı! Atatürk'e hakaret eden kirli ağzı sonunda sustu

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e küfürler savuran Burak Keleş dün gözaltına alınmıştı. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında mahkemeye sevk edilen Burak Keleş tutuklandı.

Atatürk'e ve muhalif vatandaşlara yönelik sosyal medya üzerinden küfürlü hakaretler yağdıran Burak Keleş, dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesi alınan Burak Keleş'e mahkemeden tutuklama kararı çıktı.

BAKAN YERLİKAYA 'GEREKİĞİ YAPILDI' DEMİŞTİ

Burak Keleş de ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Atatürk'e ve CHP seçmenine küfür etmişti!Burak Keleş de ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Atatürk'e ve CHP seçmenine küfür etmişti!

Atatürk'ü hakaretleri bir türlü son bulmayan sosyal medya kullanıcısı Burak Keleş hakkında dün harekete geçilmiş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Gereği Yapıldı-29' başlığıyla bir paylaşım gelmişti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" demişti.

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