Burak Kızılhan "Fenerbahçe'ye operasyon çektiler"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"VERİLMEYEN PENALTILAR VAR"

Hakem yönetimine tepki gösteren ve MHK Başkanı'nı eleştiren Burak Kızılhan, "Bu akşama gelecek olursak, bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir. Biz zaten MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı. Kendi aramızda bunu konuşuyorduk. Ama artık bu akşam orta hakem yani maçın hakeminin yönetimi bu konuyu açığa çıkarmıştır. Ne kadar haklı olduğumuzu tüm spor kamuoyunda göz önüne sermiştir. Neden bunları söylüyorum? Verilmeyen penaltılar. Öncelikle ilk penaltıya gelelim. Bu ilk penaltı yediğimiz golden hemen önce cereyan eden bir penaltı. Çok net ayağına basıyor ama herhangi bir idare yok.

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON ÇEKİLMİŞTİR"

İkinci penaltı zaten olacak gibi değil. Tek eliyle değil. Resmen iki eliyle ceza sahasında son adam Dzeko’yu düşürüyorlar, itiyorlar. Hakemden yine herhangi bir reaksiyon yok. Artı olarak kırmızı kart da olması gerekiyor. Artık üçüncü penaltıda da dayanamadılar. Ve penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Zaten bu penaltı da verilmeseydi ne olurdu gerçekten bilmiyorum. Sarı kartlar, rakip takımın lehine verilen tüm kararlar, hep beraber bu akşam gördük. Pozisyonu var, sarı kart. Cezalı duruma düştü. İrfan Can'a maçın sonlarında onunla yapılan bir dirsek. İrfan Can kendini tutmasa, müdahale etse, karşılık verse sarı kart görecek. Yine önümüzdeki hafta maçta olmayacak. Yani daha fazla söyleyecek bir şey yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir operasyon çekilmiştir" şeklinde konuştu.

YABANCI HAKEM KONUSU

Haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi ve yabancı hakem sorusuna da cevap veren Burak Kızılhan, "Yani bundan önce de yabancı hakem konusundaki kararımızı, konuşmalarımızı, fikirlerimizi asbaşkanımız Acun Ilıcalı defalarca sizlerin önünde, kameraların önünde gerçekleştirdi. Tabii ki isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum" açıklamasında bulundu.