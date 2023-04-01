Burak Özçivit'ten 'Kuruluş Osman'la ilgili flaş açıklama: Yeni sezonda...

Kuruluş Osman'ın yıldızı BurakÖzçivit önceki gün bir mağazanın açılışına katıldı. Özel hayatı ve dizi hakkında önemli açıklamalar yapan Burak Özçivit müjdeli haberi duyurdu.

Ünlü oyuncu 5 sezonluk anlaşmasının olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisiyle ilgili olarak 'Gelecek sezon da devam edecek' açıklamasını yaptı. Haziran ayında 4. yılı bitecek olan dizi çarşamba günleri seyircisi ile buluşuyor.

Yakışıklı oyuncu ayrıca, Katar ziyaretleriyle ilgili de "Yeniden gideceğim. Ülkemizi yurt dışında tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaptı.