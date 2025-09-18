Burak Özçivit mal varlıklarını satışa çıkardı! Boşanıyor mu?

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen boşanıyor mu? Özçivit'in mal varlıklarını satışa çıkarması boşanma iddialarını kuvvetlendirdi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen evliliği üzerinde kara bulutlar mı dolaşıyor? Burak Özçivit'in lüks araçlarını ve evlerini zararına satışa çıkardığı iddiası dikkat çekti. Özçivit'in Sapanca'daki özel villasını elden çıkardığı konuşuluyor.

BOŞANMA HAZIRLIĞI MI?

Burak Özçivit'in lüks araçlarını ve evlerini elden çıkardığı iddiaları "Boşanma hazırlığı mı, yoksa yurt dışına taşınma planı mı?" sorularını gündeme getirdi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit'in bu süreçte profesyonel emlakçıların yanı sıra tanıdıklarını arayarak doğrudan satış teklifleri yaptığını iddia etti.

Üstündağ, "Bu kadar net bilgi verebilirim, uygun fiyata almak isteyenlere haber gönderildi" diyerek iddiasının altını çizdi.

Üstündağ'a göre Özçivit'in tüm mal varlığını kısa sürede nakde çevirmesi, olası bir boşanma hazırlığı anlamına geliyor.

Burak Özçivit'ten iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

