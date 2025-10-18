Kazancıyla gündemden düşmeyen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in 'ülkeyi terk edeceği ileri sürülmüştü. Özçivit haklarındaki iddialar karşı sessizliğini bozdu.

Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüş ikli 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftin ülkeyi terk edeceği ileri sürülmüştü.

'TÜM MAL VARLIĞINI NAKDE ÇEVİRDİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında ünlü oyuncunun mal varlığını nakde çevirdiğini ileri sürmüştü.

Üstündağ; 'Burak Özçivit yaklaşık 7 veya 8 arabasını sattı. Zararına satışlar yapınca benim aklıma acaba ülkeden mi gidecek, boşanma filan mı var diye geldi' ifadelerini kullanmıştı.

"KONUŞMAYA BİLE DEĞMEZ"

Burak Özçivit, bütün mal varlığını satıp Türkiye'den taşınacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Özçivit "Ben artık bu konulara açıklık getirmekten sıkıldım. Çoğu haberi zaten yalanlıyorum. Konuşmaya bile değmez" dedi.