Burak Özçivit ve Fahriye Evcen bayram alışverişine çıktı

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta el ele alışveriş turunda objektiflere yansımıştı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, gazetecilerle konuşarak "Her şey yolunda" demişti.

Ünlü oyuncular, oğulları Kerem’in kime benzediğine dair sorulara ise "Kerem abisine benziyor" karşılığını vermişlerdi.

Başarılı oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti önceki gün de İstinyePark’ta görüntülendi.



Siyahlar içinde el ele görüntülenen Özçivit ve Evcen, muhabirlerin soruları üzerine "Her şey yolunda, arkadaşımızın mağaza açılışına geldik. Bu arada bir de bayram alışverişi yapacağız” dedi.