Burak Özçivit'e yapılan teklif dudak uçuklattı!

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Burak Özçivit'e yapılan teklif dudak uçuklattı!

Hem oyunculuk hem de yakışıklılığıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit, Moskova’dan Suudi Arabistan’a geçti. Özçivit'in Suudi Arabistan'da inanılmaz bir teklif aldığı ileri sürüldü. İddialara göre oyuncu bu teklifi büyük bir meblağ karşılığında kabul etti.

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazandığı iddia edilen Burak Özçivit yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip ve orada da reklam anlaşmaları yapıyor.

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Özel bir organizasyon için Suudi Arabistan'ı ziyarete giden ve oradan paylaşımlar da yapan Burak Özçivit hakkında yine bir iddia gündeme geldi.

1 MİLYON DOLAR

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'ın haberine göre, Suudi Arabistan'a giden oyuncuya yanına oturulması için 1 milyon dolar ödendi. Özçivit'ten, çok konuşulan iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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