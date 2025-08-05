Burak Özçivit'in görüntüsü gündem oldu. Bir törenle servet kazandı

Oyuncu Burak Özçivit, bu kez bir çocuğun yürüme sevincine ortak olduğu etkinlikle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Özçivit’in bir çocuğun yürümeye başlaması nedeniyle düzenlenen törende kurdele kestiği anlar yer aldı.

ETKİNLİK KATILIMI İÇİN 200 BİN DOLAR İDDİASI

İddiaya göre, ünlü oyuncu bu özel davete katılmak ve kurdele kesmek için 200 bin dolar aldı. Rakamla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kimi kullanıcılar Özçivit’in aldığı ileri sürülen ücreti abartılı bulup eleştirirken, kimileri de özel etkinliklere katılmanın bir tercih olduğunu ve sanatçının kendi kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.