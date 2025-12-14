Kuruluş Osman dizisinden ayrılığıyla gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez dev kazancıyla konuşuluyor. Ünlü oyuncunun yeni tiyatro projesinin sponsorluk ve reklam anlaşmasından 45 milyon TL elde edecek.

‘Kuruluş: Osman’ dizisinde yeni sezonda bölüm başına 4 milyon lira talep ettiği için yapım şirketiyle uzlaşamayan ve projeden ayrılan Burak Özçivit, serveti 1 milyarı aşan bir yıldız olarak yine adından söz ettiriyor.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’ oyununda rol alacak Özçivit, oyunun ana sponsoru olan inşaat firmasıyla anlaşma yaptı. Burak Özçivit, firmanın reklam yüzü olarak tam 45 milyon TL kazanacak.

Öte yandan Burak Özçivit’in 19 Aralık’ta Ankara Şura Sahnesi’nde prömiyeri yapılacak ‘İstanbul’un En Güzel Kızı’ oyununun ilk etapta beş ülkede ve 16 şehirdeki gösterileri için biletler eş zamanlı satışa sunuldu.

Özçivit’in oyununda bilet fiyatları şehre göre değişiklik gösteriyor. Bazı şehirlerde en ucuz bilet 1.000 TL’den başlarken, bazılarında 1.300 TL’den başlayıp 2.400 ile 2.500 TL arasında seyrediyor.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş ünlü bir Türk oyuncu ve eski mankendir.

Aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğu olan Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunudur.

Kariyerine 2003'te Best Model of Turkey yarışmasında "Gelecek Vaat Eden" seçilerek mankenlik yaparak başladı.

2005'te aynı yarışmada birinci olup dünyanın en iyi ikinci mankeni seçildi. Oyunculuğa 2006'da "Eksi 18" dizisiyle adım attı ve "Zoraki Koca", "Baba Ocağı" gibi yapımlarla tanındı.

Gerçek çıkışını 2011-2013'te Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu Bali Bey rolüyle yaptı. Ardından "Çalıkuşu"nda Kamran, Uluslararası Emmy ödüllü "Kara Sevda"da Kemal Soydere karakterlerini canlandırdı.

En uzun soluklu rolü, 2019-2025 arası altı sezon başrolünde yer aldığı Kuruluş: Osman dizisinde Osman Bey'di.

Bu diziyle dünya çapında büyük hayran kitlesi kazandı, özellikle Ortadoğu, Güney Asya ve Latin Amerika'da popüler oldu.

Kendi yapım şirketi BRK's Production'ı kuran Özçivit, tiyatroda da "İstanbul’un En Güzel Kızı" oyunuyla sahneye çıktı.

Özel hayatında, 2017'de kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evlendi. Çiftin Karan (2019) ve Kerem (2023) adında iki oğlu var.

2025 itibarıyla 40 yaşında olan Burak Özçivit, serveti ve projeleriyle sıkça gündemde yer alıyor.