Burak Saldıroğlu'nun tutuklanmasına İstanbul Barosu'ndan itiraz!

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"İTİRAZ EDİYORUZ"

İstanbul Barosu, Saldıroğlu için, "Meslektaşımız Av. Burak Saldıroğlu'nun haksız tutuklama kararına hep birlikte itiraz ediyoruz" açıklaması yaptı.

Barodan yapılan açıklama, şu şekilde:

"Anayasa m. 26 kapsamında ifade özgürlüğünü kullanmak isteyen meslektaşımız Av. Burak Saldıroğlu 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla ve 'saklanma şüphesi' bulunduğu gerekçesiyle haksız ve ölçüsüz şekilde tutuklanmıştır.

Yargılama sonunda ceza alması halinde dahi kapalı cezaevinde infaz imkanı bulunmayan bir suçtan dolayı meslektaşımızın tutuklanarak kapalı cezaevine gönderilmesi, ayrıca her gün işi gereği adliyelerde bulunan bir avukatın 'saklanma şüphesi' olduğundan bahisle hakkında mesnetsiz bir biçimde tutuklama kararı verilmesi asla kabul edilemez.

Meslektaşımız hakkında hukuka, Anayasaya ve ceza usul kurallarına aykırı şekilde verilen tutuklama kararının kaldırılarak bir an önce tahliyesini sağlamak adına hazırlayacağımız itiraz dilekçesini hep birlikte sunmak için tüm meslektaşlarımızı İstanbul (Çağlayan) Adliyesine davet ediyoruz.

Tarih: 12.05.2025 Pazartesi

Saat: 12:15

Buluşma: -1. Kat Baro Odası

Açıklama: İstanbul (Çağlayan) Adliyesi C Blok önü

Not: Saat 12:15'de C kapısında yapacağımız açıklamadan sonra hep birlikte ön bürodan tutukluluğa itiraz dilekçelerini ibraz edeceğiz."