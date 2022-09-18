﻿Bizim çocuklar siftah yaptı: 3 puanla tanıştı

Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta mücadelesinde Fortuna Sittard, sahasında Excelsior ile karşılaştı.

Mücadelede tek gol 87. dakikada Burak Yılmaz'ın şutunda kalecinin kurtarışını takip eden ve pozisyonu tamamlayan Remi Vita'dan geldi.

Fortuna Sittard'da Mats Seutjens 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede Burak Yılmaz 90 dakika görev alırken, Oğuzhan Özyakup ise 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Fortuna Sittard, ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada almış oldu ve puanını 4'e yükseltti.



