Burak Yılmaz: "2010-2011 şampiyonunun kim olduğunu biliyoruz"

Milli Takımın eski futbolcusu ve teknik direktör Burak Yılmaz Trabzon'da bir panele katıldı. Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON BELLİ"

Yılmaz yıllardır konuşulan 2010-2011 şampiyonluğu için "2010-2011 şampiyonunun kim olduğunu biliyoruz. Yastığa başımızı koyduğumuzda bizim gönlümüz rahat." dedi. Trabzonspor'u takip ettiğini söyleyen Burak Yılmaz "Her maçını takip ediyorum. Bundan sonra nasıl düzeliriz nasıl kupayı alırız diye odaklanmamız lazım. Trabzonspor’un başında çok değerli bir teknik direktör var, o yarayı görüyor pansumanı yapacaktır. Yenilgiyi hazmetmeyen, beraberliği kabul etmeyen atak oynayan bir takım hüviyetinde olması lazım" ifadelerini kullandı.

"TRABZON BENİM EVİM"

Yılmaz bordo mavili ekibin kendisi için önemini anlatarak "Trabzonspor beni tekrar Türk futboluna armağan etti. Allah, Şenol Güneş ve Trabzonspor’dan razı olsun. Beni tekrardan Türk futboluna armağan eden Trabzonspor’dur. 4-4,5 sene boyunca yaşamadığım şey kalmadı. Benden hesap almadılar. Buranın dinamiklerini ve genlerini çok iyi biliyorum. Ben de sizden biriyim. Trabzon benim evim." dedi.