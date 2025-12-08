Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın yenilenmiş büyük bütçeli iyi bir kadrosu var. Zaman zaman büyük takımlar böyle süreçler yaşayabiliyor. Bunlar doğal süreçler. Bu yaşananlar Beşiktaş'ın ne kadar iyi bir takım olduğu gerçeğini değiştirmez. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi hazırlandık. Umarım sahaya yansıtırız. Türkiye'nin en zor deplasmanına geldik. İlk 15-20 dakikayı geçersek muvaffak olacağımıza inanıyorum."