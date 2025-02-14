Burak Yılmaz Fenerbahçe maçı öncesi iddialı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma öncesinde lacivert beyazlıların teknik direktörü Burak Yılmaz HT Spor'a konuştu.

Yılmaz, "Fenerbahçe şu anda Türkiye'nin en formda takımı. Son 7-8 maçtır üçlü savunma oynuyorlar. Çok iştahlı ve arzulular. Taraftarlarını da almış durumdalar. Dünkü galibiyetten ötürü onları tebrik ediyorum" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINA KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ"

Kadıköy deplasmanını bir 'challenge' olarak gördüklerini söyleyen Yılmaz, "Biz gerekli çalışmaları, planımızı yaptık. Fenerbahçe maçına kazanmak için gideceğiz. Bütün planımız kazanmak üzerine. Dünyanın sayılı teknik direktörlerinden birisine karşı, Türkiye'nin en formda takımına karşı mücadele edeceğiz. Bu bizim için bir test, maçtan sonra da öz güven aşılar umarım. Orada gidip puan, puanlar almak zor. Oyuncularımızla bunu bir 'challenge' olarak görüyoruz. Gereğini yapacağımız düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ANDERLECHT MAÇINDA ÇOK İŞTAHLI OYNADILAR"

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında harika bir performans gösterdiğini söyleyen Yılmaz, "Anderlecht maçında çok iyi ve iştahlı oynadılar. Tamamen öz güvenlerinin yerine geldiği bir maç oldu. Eminim pazar günkü maçı büyük arzuyla bekliyorlardır. Dezavantaj ya da avantaj olarak bakmamak lazım. Yorgunluk olur mu, öz güven üst düzeyde mi olur diye bakmamız lazım. Ufak bir rotasyon yapacaklardır, cezalı oyuncuları var. Biz her şeye hazırlandık" sözlerini sarf etti.