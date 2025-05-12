Burak Yılmaz, Galatasaray’ın sırrını açıkladı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, AA’ya verdiği röportajda, Galatasaray’ın ‘Winner’ birtakım olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Galatasaray, “UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmayınca, ligde şampiyon olamayıp, Türkiye Kupası'nı alınca taraftarının mutlu olmayacağı bir takım. Hocasının ve oyuncusunun her zaman tepeye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsa gruptan çıkmaya, gruptan çıkıyorsa çeyrek finale, çeyrek finalde elenince üzülen.... Galatasaray'da başarıya odaklı bir yapı var. Başarıya odaklı bir mutluluk ve mutsuzluk var. Galatasaray, her platformda şampiyonluğu isteyen, şampiyonluk gidince her şey bitmiş gibi ahlar, vahlar çeken bir kulüp. Bunun sonucunda her zaman birilerinin değiştiği bir kulüp olmuştur. Galatasaray'da ikincilik hiçbir zaman başarı sayılmaz. Galatasaray'ı diri ve her zaman kafada tutan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bu, bir kültür haline gelmiş."

‘OKAN BURUK’U KONUŞURKEN MOURİNHO’YU DA AYNI KEFEYE KOYMAK LAZIM’

Burak Yılmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Meslektaşı Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında ligde peş peşe şampiyonluklar yaşamasına rağmen Avrupa kupalarında beklentilerin karşılanamaması nedeniyle eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Okan ağabey, Türkiye'nin en başarılı ve değerli teknik direktörü. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenince çok büyük eleştiri alıyor. Bu da Galatasaray'ın kültüründen kaynaklı bir şey. Okan ağabey ismiyle alakalı değil çünkü Galatasaray her zaman başarıya odaklı bir takım. İsimler fark etmez, eğer oradan elenirsen her zaman eleştirileceksin. Jose Mourinho'nun ülkemizde olması bizim için çok büyük bir değer ve şans. Mourinho'yu konuşurken Okan Buruk'u da aynı kefeye koymak lazım. Ligi domine etmek, çok ağır ithamlar karşısında dik durabilmek, rahat olabilmek ve koca bir camianın lideri olabilmek..." diye konuştu.

A MİLLİ TAKIMA İNANIYORUM

Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını kaydetti. Milli takımda çok güzel bir ortam yakalandığını düşündüğünü ifade eden Yılmaz, "A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağına inanıyorum. Bu jenerasyona ve hocamıza çok inanıyorum. Çok iyi bir jenerasyon” dedi.

Milli Takımda forvet eksikliği yaşandığına dair yorumlara katılmadığını da kaydeden Yılmaz, “Forvet eksikliğinin sayı olarak değil ama performans olarak olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlar da performansını yakaladığı zaman forvet problemi kalmayacaktır. Her sene bir ülkeden forvet çıkaramazsın. Bunu Brezilya bile yapamıyor. Başarılı giden bir milli takımımız ve hocamız var. Varsın bu sefer de forvetsiz oynayalım. Önemli olan forvetli oynayıp başarısız olmak mı, forvetsiz oynayıp başarılı olmak mı? Turnuvalara katılıyoruz. Dünya Kupası'na katılma ihtimalimiz var. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktık. A Milli Takımı'mızın eleştirilecek bir yanının olduğunu düşünmüyorum. Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta İspanya ve Gürcistan'ın bizden çekindiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

'KENDİMİ GELİŞTİRİRSEM NEDEN OLMASIN'

Burak Yılmaz, "Sizi bir gün milli takımda teknik adam olarak görebilir miyiz? Sorusunu da "Neden olmasın. Şerefle ve namusla senelerce formasını terletmiş ve kaptanlık şerefine nail olmuş bir oyuncuyum. Kendimi geliştirirsem ve hak edersem tabii ki neden olmasın." şeklinde yanıtladı.