Gaziantep FK'de flaş bir gelişme yaşandı. Dün Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını söylemişti.

Ancak Burak Yılmaz, istifa kararını öne aldı ve görevinden ayrıldı.

İşte Gaziantep FK'nin açıklaması:

"Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."