Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı

Sezon başında Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde takıma veda etmişti.

Bu ayrılık sonrası Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

37 yaşındaki golcü oyuncu 3 yıl aranın ardından Türkiye'ye dönebilir.

İŞTE YENİ TAKIMI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Burak Yılmaz Eyüpspor'a transfer olacak.

Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Türkiye'ye gelip Eyüpspor'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Kariyeri boyunca 555 maça çıkan Burak Yılmaz 267 gol atarken, 77 asist yaptı. Milli formayı da 77 kez terleten deneyimli isim, 31 gol attı.