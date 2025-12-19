Gaziantep FK'da istifa eden Burak Yılmaz teknik direktörlük görevine geri dönmeye ikna edildi.

GAZİANTEP FK: 'BURAK YILMAZ İLE YENİDEN ANLAŞMAYA VARILDI'

Kulüpten yapılan 'Kaldığımız yerden devam; Gaziantep Yılmaz' başlıklı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır.

Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN MEMİK YILMAZ: 'SEZON SONUNA KADAR BİZİMLE KALACAK'

Öte yandan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Burak Hoca ile görüşerek yanlış anlaşılmaları giderdik ve sorunu çözdük; kendisi sezon sonuna kadar bizimle kalacak. Hoca, ailesinden uzak ve imkanları kısıtlı bir ortamda kulüpte yatıp kalkarak büyük bir özveriyle çalışıyor. Son maç skorlarının getirdiği moral bozukluğuyla kısa bir süre dinlenmeye ihtiyaç duydu, ancak şimdi yeniden görevinin başında."