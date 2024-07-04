Burak Yılmaz kararını açıkladı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Burak Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen seneden daha heyecanlıyız. Tabii ki de problemler var. Problemli başladık yine. Ama hiç sorun değil. Biz inanıyoruz, güveniyoruz. Kayserispor çok büyük bir camia. Biz bu kulübü beklenen yere getirmek için bugün itibarıyla çalışmalarımıza start verdik. Allah utandırmasın.

Mehdi ile tabii anlaşmak istiyoruz. Ama 'Kayserispor'un transfer yasağı var' diye de kulübü ezdirmek istemiyoruz. Kayserispor herkesten büyük. Kayserispor kişilerden büyük. O yüzden Mehdi bizim için çok değerli, çok önemli bir oyuncu ama hiçbir şekilde takımımızı hiçbir yerde ezdiremeyiz. İnşallah anlaşırız.

Transfer tahtamız şu an için kapalı ama ben umutluyum. Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp gitmeyeceğiz, bunu yapacak insanlar değiliz. Eğer bir gün gidersek, başka şeylerden dolayı gideriz. Ya da kulübümüz bizi başka şeylerden dolayı gönderir. Ama transfer tahtamız kapalı diye Kayserispor'u, bu camiaya bırakıp gitmek kesinlikle olmayacak. İyi günde varsak kötü günde de takımımızın yanında olacağız.

Ben umutluyum. Transfer tahtası açılmasa da takımıma güveniyorum. Eğer transfer tahtasını açamazsak mutlaka ve mutlaka takımımızı korumalıyız. Kendi oyuncularıma her zaman güvendim."