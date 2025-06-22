Kasımpaşa'da sürpriz ayrılık: Burak Yılmaz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa'da sürpriz ayrılık: Burak Yılmaz

Burak Yılmaz, teknik direktörlüğünü yaptığı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz fikir ayrılığından dolayı ayrıldığını açıkladı.

BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMASI

Yılmaz "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal. Önemli olan kırmadan, kırılmadan ayrılabilmek. Kasımpaşa camiası, gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim."

ÖNCE PAYLAŞIM SONRA AYRILIK

Kasımpaşa 14 Haziran tarihinde Burak Yılmaz'ın fotoğrafı ile bir paylaşım yapmış ve "Birlikte Güçlüyüz. Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." sözlerini eklemişti.

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