Burak Yılmaz maç sonu adeta çıldırdı. Trabzonsporlu taraftarla tartıştı

Süper Lig’de erteleme maçında Trabzonspor son dakikalarda bulduğu gollerle Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor’un golleri 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Denswill’den geldi. Kayserispor’da Gökhan Sazdağı maçın 87. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BURAK YILMAZ VE ŞENOL GÜNEŞ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntıların biri de iki teknik direktör oldu. Futbolculuk kariyerinde Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor’da adeta yeniden doğan Burak Yılmaz, teknik direktör olarak Şenol Güneş’e karşı mücadele etti.

ADETA ÇILDIRDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalması sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz adeta çılgına döndü. Soyunma odasına doğru giden Yılmaz’a bordo mavili bir taraftarın söylediği sözler ortalığı karıştırdı. Yılmaz, kendisine laf atan taraftara “Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım” şeklinde bağırdı. Taraftarın sözlerine çok sinirlenen Yılmaz “Ne yapsaydım, maçı mı satsaydım?” şeklinde karşılık verdi. Polis ekipleri Burak Yılmaz’ı soyunma odasına götürmek için büyük çaba harcarken, Yılmaz, ise bordo mavili taraftara derdini anlatmak için büyük çaba harcayarak soyunma odasına gitmek istemedi. O anları bir taraftar cep telefonu kamerası ile kaydetti.

“BENİ BEN YAPAN TRABZONSPOR’DUR”

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada Trabzonsporlu taraftarla yaşadığı tartışma ile ilgili konuştu. Yılmaz, “Trabzonspor’a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben, Trabzonspor’u çok seviyorum. İster inanın ister inanmayın, beni ben yapan Trabzonspor’dur. Beni Türk futboluna kazandıran Trabzonspor’dur, Şenol Güneş’tir. Bunu kimse inkar edemez. Gizliden gizliye beni sevdiklerini de biliyorum” şeklinde konuştu.