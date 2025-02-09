Burak Yılmaz’a büyük şok! Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz müsabakanın 38. dakikasında oyun alanındaki topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Yılmaz, hakem Ozan Ergün'ün verdiği kırmızı kart sonrası adeta çılgına döndü. Burak Yılmaz teknik ekip ve futbolcular sakinleştirmeye çalıştı.
Burak Yılmaz ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak. Genç çalıştırıcı 2 maç ceza alması durumunda, Antalyaspor deplasmanında da tribünde yer alacak.