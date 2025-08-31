Burak Yılmaz'a Lille'den forvet geldi

Gaziantep FK, Fransa Ligue 1 ekibi Lille forması giyen Mohamed Bayo’yu 1 sezonluğuna kiralık olarak transfer etti.

Yeni transfer Bayo, kulüp başkanı Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gaziantep Futbol Kulübümüz, Lille'de forma giyen Mohamed Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Mohamed Bayo, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Mohamed Bayo’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.”