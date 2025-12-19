İstifa kararı alarak Gaziantep FK'dan ayrılan ve kısa bir süre sonra görevine tekrar geri dönen teknik direktör Burak Yılmaz yaşanan sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.

Taraftarların kendisine olan inancı sebebiyle geri döndüğünü vurgulayan Burak Yılmaz, yaşanan sürecin karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde geride kaldığını belirtti.

Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz Gaziantep FK ile yakaladığımız başarılı grafik sonrasında, içime sinmeden de olsa gerçekleşen kısa süreli ayrılığın ardından bugün yeniden bu büyük şehrin ve camianın bir parçası olarak görevime dönmüş bulunuyorum.

Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki; birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum. Taraftarımızın beni sevdiğini, desteklediğini ve her zaman arkamda olduklarını çok iyi biliyorum. Onlarla birlikte başardıklarımızın değerinin farkındayım. Bugün burada olmamın, bu göreve yeniden dönmemin yegâne sebebi de onların bana gösterdiği inanç ve destektir.

Duyguların yoğun yaşandığı anlar olabilir; ancak bu duygulardan daha güçlü ve asıl değerli olan, ortak hedefler doğrultusunda yeniden kenetlenebilmektir.

Bugün şehre adım attığımız andan itibaren, kişisel tüm düşüncelerimizi geride bırakarak odaklandığımız tek hedef; kulübümüzün başarısı, bu armaya gönül veren taraftarlarımızın mutluluğu ve kulübümüzün geleceğidir.

Bu süreçte yaşananların, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde geride bırakıldığını özellikle ifade etmek isterim. Başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla, teknik ekibimizle ve taraftarlarımızla birlikte tek yürek olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Şehrimize ve camiaya olan inancımı ve sorumluluğumu çok iyi bildiğimi bir kez daha vurgularken, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren olduğu gibi sahada mücadele eden, pes etmeyen ve sonuna kadar savaşan bir takım izletmeye devam edeceğimizin sözünü tüm camiamıza veriyorum."