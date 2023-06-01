Burak Yılmaz'dan 'Beşiktaş' mesajı. Sosyal medyada gündem oldu

Fortuna Sittard'dan ayrılmasının ardından Beşiktaş'la adı yeniden bir süredir anılan Burak Yılmaz'ın sosyal medyada dolaşan bir videodaki görüntüsü çok konuşuldu.

MAÇI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Yakın dostu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un Bodrumspor ile oynadığı karşılaşmayı izlemeye giden Burak Yılmaz, maç çıkışı taraftarların ilgisiyle karşılaştı.

TARAFTARA VERDİĞİ TEPKİ GÜNDEM OLDU

Bahsi geçen videoda Burak Yılmaz Beşiktaşlı bir taraftarın "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz" sözlerine gülerek ve selam vererek karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.