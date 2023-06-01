Burak Yılmaz'dan 'Beşiktaş' mesajı. Sosyal medyada gündem oldu

Eyüpspor- Bodrumspor maçını tribünden takip eden Burak Yılmaz'ın maç sonu verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Burak Yılmaz'dan 'Beşiktaş' mesajı. Sosyal medyada gündem oldu

Fortuna Sittard'dan ayrılmasının ardından Beşiktaş'la adı yeniden bir süredir anılan Burak Yılmaz'ın sosyal medyada dolaşan bir videodaki görüntüsü çok konuşuldu.

MAÇI YAKINDAN TAKİP ETTİ
Yakın dostu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un Bodrumspor ile oynadığı karşılaşmayı izlemeye giden Burak Yılmaz, maç çıkışı taraftarların ilgisiyle karşılaştı.

TARAFTARA VERDİĞİ TEPKİ GÜNDEM OLDU
Bahsi geçen videoda Burak Yılmaz Beşiktaşlı bir taraftarın "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz" sözlerine gülerek ve selam vererek karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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