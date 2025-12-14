Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da flaş bir gelişme yaşandı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklaması:

'UTANÇ VERİCİ'

"Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı."

'KÜFÜR YEMEYİ HAK ETMEDİM'

"Ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle beraber her şeyi yapan bir teknik adam olarak kulübenin arkasında küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan 'Burak hoca neden oynamıyor bu takım' denilmesini hak etmedim. Önümüzde iki maç var; hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz ondan sonra da helalleşeceğiz. Çok üzgünüm. Mağlubiyetten dolayı değil, mağlubiyetler olabilir ama tavır beni çok kırdı."