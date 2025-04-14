Burak Yılmaz’ı çıldırtan anlar! Taraftarın o sözleri sonrası deliye döndü

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, tek golle kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası çılgına döndü. Yılmaz, bir taraftarın maç çıkışında söylediği sözlere sert tepki gösterdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor maçının ardından bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine çok sinirlendi.

Kasımpaşa, maçın ardından şehirden ayrılmak için havalimanına gitti. Bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı çıldırttı. Taraftarın, Kasımpaşa takımına yönelik, "Her seferinde yatıyorsunuz Fener'e" sözleri duyuldu. Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü l*n." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine taraftar, "Oynamıyorsunuz" ifadesini kullandı. Çevresindekiler Burak Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandı.

Kasımpaşa'nın başında Ocak sonunda geçen Burak Yılmaz 16 maça çıktı. Yılmaz bu maçlardan 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrıldı.

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