Burak Yılmaz’ın hedefinde Fenerbahçe’nin oyuncusu var

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Burak Yılmaz’ın hedefinde Fenerbahçe’nin oyuncusu var

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz ara transferde kadrosuna Fenerbahçe’den bir oyuncu katmak istiyor. Yılmaz’ın listesinde oyuncunun Cenk Tosun olduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ara transferde Sinan Bolat ve Atakan Müjde’yi kadrosuna kattı. Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın Fenerbahçe’den bir oyuncuyu transfer gündemine aldığı öğrenildi. Transfer döneminin sonuna kadar en fazla 2 takviye yapmayı hedefleyen İstanbul ekibinin hedefine Cenk Tosun’u aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu ile Bodrum FK da ilgileniyor. Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmeyen Cenk Tosun için Kasımpaşa yönetiminin kısa sürede devreye girmesi bekleniyor.

33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 266 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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