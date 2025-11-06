Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’nin başında başarılı bir performans sergileyen Burak Yılmaz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Avrupa takımlarının dikkatini de çeken Burak Yılmaz’ın futbolculuk döneminde gerçekleştirdiği başarı tekrarlandı.

BURAK YILMAZ’IN TAHTINI VICTOR OSIMHEN YIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. Haftasında Galatasaray, Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen hat-trick yaparak mücadeleye damga vurmayı başarırken, aynı zamanda Burak Yılmaz’ın başarısına da ortak oldu.

Victor Osimhen, 21. yüzyılda Galatasaray formasıyla Devler Ligi’nde hat-trick yapan 2. isim oldu. Osimhen’den önce bu başarıyı 2012 yılında Cluj’a karşı Burak Yılmaz gerçekleştirmişti.

BURAK YILMAZ GALATASARAY FORMASIYLA DEVLER LİGİ’NDE 10 GOL ATMIŞTI

Burak Yılmaz, 3.5 sezon formasını giydiği Galatasaray’da 25 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkmıştı. Yılmaz, bu mücadelelerde 10 kez rakip ağları havalandırmayı başarmıştı.