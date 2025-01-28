Burak Yılmaz’ın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi ile anlaştı

Trendyol Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü belirledi. Hakan Keleş ile yollarını ayıran İstanbul ekibinde başkan Fatih Saraç, Burak Yılmaz ile yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı. Genç teknik direktörün kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçmişti. Beşiktaş'ın başında 5 maça çıkan Yılmaz, ardından Kayserispor ile anlaşarak yeni bir maceraya atıldı. Ancak, 30 Eylül 2024 tarihinde Kayserispor'daki görevinden ayrıldı.

Sami Uğurlu yönetiminde sezona başlayan Kasımpaşa, sonrasında Hakan Keleş'le anlaştı. Burak Yılmaz, takımın başına geçmesi halinde bu sezon Kasımpaşa'da görev yapacak üçüncü teknik direktör olacak.