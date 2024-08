Burası 7.4'ten büyük bir deprem yaşayabilir. Uzman isim uyardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 18 Ağustos'ta saat 21.15 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası gözler konunun uzmanlarına çevrildi.

Uzun yıllardır Bingöl'de çalışmalar ve saha araştırmaları yapan Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Kenan Akbayram, büyük depremler beklediklerini ifade ederken, Yedisu fay zonunda uzun yıllardır deprem gerçekleşmediğini ve depremin zamanının geçtiğini vurguladı. Akbayram, söz konusu bölgede her an deprem olabileceğinin altını çizdi.

"BİNGÖL'DE BÜYÜK DEPREMLER MAALESEF BEKLİYORUZ"

Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair fay ve zemin araştırmaları yaptıklarını ifade eden Dr. Kenan Akbayram, "Bu tabi büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok başka üniversitelerden hocalarımızla çalışıyoruz. Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen depremler oluyor. Bunlar tabi 2023 depremlerinden sonra insanların hassasiyeti arttı. Bingöl herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor. Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem. Bu Kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz. Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası ise kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var" diye konuştu.

"7.4'TEN BÜYÜK BİR DEPREM DAHİ YAŞAYABİLİR BURASI"

4.1 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede de deprem beklediklerini söyleyen Dr. Akbayram, Yedisu fayının Karlıova'ya kadar ihtimalinin olduğunu belirtti. Dr. Akbayram, "18 Ağustos'ta depremin oluştuğu bölge 3 fay zonunun yani Varto fayının, Kuzey Anadolu fay zonunun ve Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği bölgede gerçekleşti. Bu bölgede depremler olmasını bekliyoruz biz. Literatürde bazı çalışmalar Karlıova tarafında deprem olmayacağını söylüyor olsa da Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali bulunuyor maalesef. Bu ihtimal göz önüne alınırsa 7.4'ten büyük bir deprem dahi yaşayabilir burası. Biliyorsunuz Türkiye 2023'te Kahramanmaraş'ta peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Böyle bir şey burada olur, olmaz demek istemiyorum ama bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurarak hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Dr. Akbayram açıklamasını şu şekilde tamamladı:

Bu hazırlık nasıl olur? Öncelikle zeminimizi mühendislik özelliklerini çok iyi tanımlamış olmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğimiz çalışmalara biz mikro bölgeleme çalışmaları diyoruz. Bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz Bingöl'de böyle bir çalışmayı TÜBİTAK desteğiyle yürütüyoruz. Bunun dışında da ilgili kurumların çalışmaları var. Bu çalışmaların yüksek kalitede yapılması gerekiyor ve bu yüksek kalitede yapılan çalışmaların sonuçlarının da imar planlarına ve yeni şehircilik yapısına yansıması gerekiyor. Bunun yanında bina risk çalışmalarının yapılması gerekiyor. Yani muhtemel depremlerde hangi binaların yıkılabileceği önceden tespit edilmeli.