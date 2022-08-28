Burası Afrika değil Türkiye 

İHA'nın haberine göre, Muş’ta özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden sıcak hava, hayvanları olumsuz yönde etkiliyor. Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte hayvanlarını nehre sokarak serinletiyor.

Öğle saatlerinde nehre giren mandalar, yaklaşık 4 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor. Afrika’yı andıran görüntüler, renkli görüntüler oluşturuyor.

“BU SENE ÇOK SICAK”

Hayvanları serinletebilmek için günde iki defa Karasu Nehri’ne getirmek zorunda olduklarını ifade eden Karakütük köyü sakinlerinden Kamil Sayılgan, civar köylerin tamamının hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Manda yoğurdu ve sütünün faydalı olduğunu anlatan Sayılgan, “Onun için bölge halkı mandacılığa yöneldi. Hava bu sene çok sıcak, 40 derecenin üzerine çıkıyor. Onun için mandalar suyun içerisinde olmasalar yaşayamazlar. Sıcağa dayanamıyorlar. Çobanımız hayvanları saat 11.00 civarında buraya getirip suya koyuyor, 15.30 sıralarında da sudan çıkarıp otlatmaya götürüyor. Bu sene çok aşırı bir sıcaklık var” dedi.

Mandaların bu sene balık cinsine döndüğünü belirten Sayılgan, “Sadece hayvanların baş kısımları nefes almak için dışarıda kalıyor. Bunlar köpek balığı değil, manda. Mandaların hem sütünden hem yağından hem de etinden yararlanıyoruz” diye konuştu.