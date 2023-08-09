Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız

Editör: Serhat Ağa
IC İçtaş ve Limak’ın işlettiği Yeniköy ve Kemerköy santrallarının kömür sahasın genişletmek amacıyla Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı'nda yaklaşık 15-16 bin ağaç kesildi. Bölgede, ağaç kesme işlemi tamamlandı. Kesilen ağaçlar da büyük ölçüde taşınırken ormanda ortaya çıkan görüntü yürek burktu.
Akbelen'de ağaç kesimi öncesi ve sonrası kaydedilen görüntü katliamın boyutunu ortaya koydu.
Öte yandan muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı'ndaki 'ağaç katliamı'na karşı yaptığı çağrı üzerine olağanüstü toplanan Meclis'te tüm önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi.
TBMM Genel Kurulu, yeniden tatile girerek çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi.