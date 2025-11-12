Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken Akdeniz'in turizm merkezlerinden Alanya'da yerleşik yabancılar ve vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda denizin ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede sahildekiler denizin ve güneşin tadını çıkardı, 23 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığında kulaç attı. Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıktı.

Sakarya'dan düğün için Alanya'ya gelen Sezai Mutlu (40) ‘'Buraya bir düğün vesilesiyle geldik. Gelmişken dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na denize girmeye geldik. Tarihlerden 12 Kasım hava gayet güzel. Alanya'da 2-3 sene yaşamıştım. 15 senedir gelmiyordum. Alanya'nın güzelliklerini geze geze bitiremiyorsunuz'' dedi.