Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi

Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi
Düzenleme: Kaynak: AA

Adana ve Hatay’da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar sonucu hortum meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 1

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 2

ADANA'DA DA HORTUM MEYDANA GELDİ

Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde de hortum oluştu.

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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 3

Hordum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 4

Aladağ ilçesi Akören Mahallesi'nde ise sağanak etkisini gösterdi.

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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 5

Sağanaktan dolayı mahallede bazı evleri su bastı, bir piknik alanında hasar meydana geldi.

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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 6

Her iki ilde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 7
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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 8
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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 9
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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 10
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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 11
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Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi 12
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