Burası Florida değil Adana. Saniye saniye görüntülendi

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.
ADANA'DA DA HORTUM MEYDANA GELDİ
Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde de hortum oluştu.
Hordum, bir süre sonra etkisini yitirdi.
Aladağ ilçesi Akören Mahallesi'nde ise sağanak etkisini gösterdi.
Sağanaktan dolayı mahallede bazı evleri su bastı, bir piknik alanında hasar meydana geldi.
Her iki ilde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.