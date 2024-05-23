Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den

Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den
Düzenleme: Kaynak: AA

Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde doğa baharın gelmesiyle canlandı, bitki ve çiçeklerle farklı tonlara büründü.

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Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den 1
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Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den 2
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Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den 3
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Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den 4
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Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den 5
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Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den 6
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Burası İsviçre olsa beğenirsiniz ama görüntüler Türkiye'den 7
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