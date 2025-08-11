Burası Kadıköy burada çıkış yok! Fenerbahçe buna güveniyor

Kaynak: AA
Avrupa kupalarında 49. sezonunu geçiren Fenerbahçe, son yıllarda Kadıköy’de rakiplerine kolay kolay geçit vermedi.

Avrupa sahnesinde 49. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, özellikle son 3 sezonda Kadıköy’de rakiplerine üstünlük kurdu. Bu süreçte 23 iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler, 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

DINAMO KİEV YENİLGİSİNDEN SONRA YÜKSELİŞ

2022-23 sezonu başında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev’e uzatmalarda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, o maçın ardından Avrupa’da Kadıköy’de büyük bir üstünlük yakaladı. Lugano, Olympiakos, Twente, Maribor, Sevilla, Dinamo Kiev gibi güçlü rakipleri devirdi.

KADIKÖY'DE GOL YAĞMURU

Kadıköy’deki son 23 Avrupa mücadelesinde toplam 50 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü. Bu süreçte hem hücumda hem savunmada istikrarlı bir performans ortaya koydu.

3 FARKLI TEKNİK ADAMIN İMZASI

Bu başarıda Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Jose Mourinho’nun da imzası var. Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 16’sına kalan Fenerbahçe, Kartal döneminde Konferans Ligi’nde çeyrek final oynadı. Mourinho ile geçen sezon Avrupa Ligi son 16 turuna çıkıldı.

AVRUPA'DA İÇ SAHA İSTATİSTİĞİ

1959’dan bu yana Avrupa kupalarında Kadıköy’de 142 maça çıkan Fenerbahçe, 73 galibiyet, 31 beraberlik ve 38 yenilgi aldı. Rakip ağlara 207 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 136 gol gördü.

