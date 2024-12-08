Burası Şam veya Halep değil, Fatih! Esad'ın devrilmesini böyle kutladılar...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fatih camisinin önünde toplanan Suriyeli gruplar Suriye'de Esad yönetiminin düşmesini kutladılar.

Suriye'de 27 Kasım'da saldırı başlatan ve Halep ile Hama kentlerini ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalifler, başkent Şam'ı aldı.

İSTANBUL FATİH'TE KUTLAMA

Suriye'de Esad yönetiminin düşmesi sonrasında Fatih camisinin önünde toplanan Suriyeli gruplar kutlama gerçekleştirdi. İstanbul'un göbeğindeki gösteriye emniyet güçleri tarafından müdahale edilmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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NE OLMUŞTU?

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), tarafından 27 Kasım'da başlatılan ilerleyiş, Şam'da noktalandı. Bugün Şam'ın kontrolü tamamen HTŞ'ye geçti. Esad ise bir uçak ile önceden ülkeden ayrıldığı belirtildi. Eski Başbakan Celali, ise muhaliflere barış eli uzatarak yeni hükümet kurma çağrısında bulundu.

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