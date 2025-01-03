Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü

Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Erzurum'da Sibirya soğukları etkili olurken, hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düştü. Şehirdeki şadırvan ve çeşmeleri buz tuttu.

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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 1

Erzurum'da Sibirya soğukları etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü şehirde, şadırvanlar buz tuttu, ağaçlardaki kırağı ise göz alıcı manzaralar oluşturdu.

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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 2

Kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor ve hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 3

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 4

Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 5

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum ve çevresinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 6

Ancak, sabah ve gece saatlerinde sis ve buzlanma yaşanması, hava sıcaklığının mevsim normallerine yakın seyretmesi ve hafif rüzgarların etkili olması tahmin ediliyor.

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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 7

Ayrıca, uzmanlar bölgede çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunarak, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 8
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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 9
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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 10
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Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü 11
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