Burası Sibirya değil Erzurum! Eksi 25’i gördü, şadırvanlar buzdan şelaleye döndü

Erzurum'da Sibirya soğukları etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü şehirde, şadırvanlar buz tuttu, ağaçlardaki kırağı ise göz alıcı manzaralar oluşturdu.
Kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor ve hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum ve çevresinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.
Ancak, sabah ve gece saatlerinde sis ve buzlanma yaşanması, hava sıcaklığının mevsim normallerine yakın seyretmesi ve hafif rüzgarların etkili olması tahmin ediliyor.
Ayrıca, uzmanlar bölgede çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunarak, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.