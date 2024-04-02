Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler

İstanbul Sultangazi'de husumetli iki grup çatıştı ortaya film sahnelerini aratmayan görüntüler çıktı.
Çatışma Gazi Mahallesinde yaşandı. Önce tartıştılar sonra silahlar çekildi.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflardan biri, İnan Sağlam'a (32) tabancayla ateş açmaya başladı.Sonra pompalı tüfekler çekildi
Bunun üzerine Sağlam'ın yakınları da araçlarından çıkardığı pompalı tüfek ve tabancayla karşı tarafa ateş etmeye başladı ve çatışma çıktı.
Silahlarını ateşleyen ilk grubun olay yerinden ayrılmasıyla çatışma son buldu. Olayda yaralan İnan sağlam yakınlarının yardımıyla hastaneye götürüldü.
Sağlam'ın yakınlarından biri ise eline geçen tabure ile husumetlilerinin olay yerinde bıraktığı otomobile saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede emniyet şeridi çekerek yaptıkları incelemelerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Hastaneye kaldırılan İnan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Yaşanan çatışmayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.
Görüntülerde, İnan Sağlam'ın tabancayla vurulmasıyla birlikte çıkan çatışma ve otomobilin tabureyle parçalanma anı yer aldı.