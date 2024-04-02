Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler

Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler
Kaynak: DHA
İstanbul Sultangazi'de husumetli iki grup çatışmaya girişince ortalık Teksas'a döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi
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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 1

İstanbul Sultangazi'de husumetli iki grup çatıştı ortaya film sahnelerini aratmayan görüntüler çıktı.

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 2

Çatışma Gazi Mahallesinde yaşandı. Önce tartıştılar sonra silahlar çekildi.

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 3

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflardan biri, İnan Sağlam'a (32) tabancayla ateş açmaya başladı.Sonra pompalı tüfekler çekildi

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 4

Bunun üzerine Sağlam'ın yakınları da araçlarından çıkardığı pompalı tüfek ve tabancayla karşı tarafa ateş etmeye başladı ve çatışma çıktı.

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 5

Silahlarını ateşleyen ilk grubun olay yerinden ayrılmasıyla çatışma son buldu. Olayda yaralan İnan sağlam yakınlarının yardımıyla hastaneye götürüldü.

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 6

Sağlam'ın yakınlarından biri ise eline geçen tabure ile husumetlilerinin olay yerinde bıraktığı otomobile saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 7

Ekipler, çevrede emniyet şeridi çekerek yaptıkları incelemelerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 8

Hastaneye kaldırılan İnan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 9

Yaşanan çatışmayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 10

Görüntülerde, İnan Sağlam'ın tabancayla vurulmasıyla birlikte çıkan çatışma ve otomobilin tabureyle parçalanma anı yer aldı.

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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 11
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Burası Teksas değil İstanbul. Film sahnelerini aratmayan görüntüler 12
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