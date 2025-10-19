Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, kendine özgü enerjik sahne performansı ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla Mardinli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnesinde "Rampapam" ve "Mecnun" gibi sevilen parçalarının yanı sıra birçok hit şarkısını seslendiren sanatçı, dinleyicilerden tam not aldı.

POP VE TÜRKÜLERLE YÜKSEK TEMPO

Konserin ilerleyen bölümlerinde repertuarına hareketli türküleri de ekleyen Buray, sahnedeki tempoyu artırarak coşkuyu doruğa taşıdı. Sanatçının bu sürprizi, hayranlarından büyük ve uzun süreli alkış topladı.

Konser sonunda kalabalığa seslenen Buray, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Eşlik eden sesinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığına kocaman bir alkış rica ediyorum. Kültür Yolu Projesi çok kıymetli, çok değerli. Sanatçıyla sizin gibi güzel insanlar arasındaki en güzel köprülerden biri. Emek veren, katkısı geçen herkese kocaman bir alkış rica edeceğim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz."