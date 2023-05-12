Buraya gitmelisiniz. İstanbul'a çok yakın

Doğası ile öylesine muhteşem bir yer ki, içine girdiğinizde içinden çıkmak istemeyeceksiniz. Sakarya’nın içerisinde yer alan Karagöl Yaylası ciddi anlamda doğası ile tertemiz bir yerdir ve mutlaka ziyaret etmeniz gerekir.

Sakarya Karagöl Yaylası'na, Karagöl adının verilmesinin sebebi, yağmur yağdıktan sonra, yayladaki çukurlara yağmur suyunun dolmasıyla beraber, uzaktan bakınca bir göl gibi görülmesiyle, gölün adı Karagöl Yaylası olmuştur.

Yayla Taraklı bölgesinde yer alır. Yaylanın kendisi 1150 metre yüksekliğinde olup yaylaya çıkmak isterseniz Kemaller Köyünden çıkmanız gerekmektedir.

BİR UÇTAN DİĞER UCA GİTMEK 60 DAKİKA

Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan yaylanın çevresi köknar, kayın ve çam ağaçlarının kapladığı yoğun orman ile çevrili.

Köyden çıktıktan sonra yaklaşık iki saatlik bir tırmanış yolculuğuna çıkacaksınız ve ondan sonra Karagöl Yaylası'na varmış oluyorsunuz.

Burası Sakarya’nın en muhteşem yerlerinden bir tanesi. Eşsiz manzarası ve el değmemiş doğası ile mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisidir.

Yayla oldukça geniş olmasına rağmen yürüyerek bir ucundan diğer ucuna yaklaşık bir saatte gidilebilmektedir.

Kuzeyinde, Akyazı ve köylerine ait yaylalar yer almaktadır. Yaylanın etrafı tamamen çam, kayın, köknar ve meşe ağaçları ile sarılı olmaktadır. Karagöl Yaylasına yılın her ayında gelip farklı havasını solup farklı manzaralarını görebilirsiniz.

NASIL GİDİLİR

TEM otoyolu üzerinde gelirken Adapazarı çıkışından çıkıp Eskişehir yönüne doğru devam etmelisiniz. Önce Gevye’ye geleceksiniz ardından Taraklı – Eskisehir yolunu takiben Mahdumlar ve Karagöl Yaylası tabelalarından devam edin.

Asfalt yoldan çıkmayıp yukarı doğru devam ettiğiniz taktirde göle ulaşacaksınız. Gölün kenarına kadar asfalt yol geliyor. Ulaşımı oldukça rahat ve güzel bir manzarası var.